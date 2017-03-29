梅西禁賽4場 阿根廷輸球落居南美第5
阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）因為對助理裁判出言不遜，遭國際足總（FIFA）禁賽4場，對「藍白軍團」當然是措手不及的打擊。29日阿根廷立刻在世足資格賽客場0比2不敵玻利維亞，排名跌落至南美第5。
阿根廷教頭包薩（Edgardo Bauza）坦承玻利維亞表現較佳，令他生氣的卻是FIFA的突襲禁賽令，就在阿根廷對玻利維亞開踢前幾小時，讓他們根本無法提出申訴，就已經在比賽中失去隊長。
「當傳聞開始在發酵，然後聲音愈來愈大，」包薩生氣的說：「最奇怪的是，禁賽這事竟然可以在一天內通通敲定，我們根本沒有時間跟任何人討論，根本來不及做出任何反應。現在我們才要正式提出上訴。」
梅西的4場禁賽已執行1場，但世足南美區資格賽也只剩3場，如果上訴後禁賽能夠打折，對阿根廷就是絕大幫助。由於哥倫比亞、智利29日都贏，阿根廷跌到南美第5名。南美僅取前4名直接晉級世界盃，第5名得與大洋洲冠軍踢洲際附加賽。
(中時電子報)
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