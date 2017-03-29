博鰲論壇 業內人士：直播媒體有助港台文化傳播
2017博鰲論壇在3月舉辦，有不少各領域專家參與此盛會。UP直播總裁田行智也在今年出席，他表示，港台電視傳播的發展已經受限，而現在的網路直播能幫助港台文化在海外發展。
據港媒中評社訊，直播平台在近年蓬勃發展，成為了最新型態的傳播媒介。中國大陸網路創業者田行智就藉出席博鰲論壇的機會，表達了對直播平台的見解，認為該媒介可促成港台文化的新突破。
田行智說：「港台的娛樂文化有已有幾十年的積累，但是有種能量現在沒有發揮出來，原因在於港台電視台當前的發展已經受限了。」
田行智認為：「當前發展直播平台正逢其時，因為這種媒體有助港台文化的再傳播。由於直播媒介把傳統媒體受侷限的範圍解放，讓以往只能在港台播放的內容傳遞到海外，能使更多人受到影響。」
田行智強調：「港澳台文化是中國的一部分，我們也希望與港澳台有更緊密的接觸，相信在網絡平台的發展下，直播能成為一個很好的交流方式。」
田行智也補充道：「直播平台現在還是以文化娛樂為主，雖然兩岸男性對政治議題有所偏好，但直播平台還不會開放這類議題進來。」
(中時電子報)
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