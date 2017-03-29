文化部守護文化資產 板橋大觀義學防災演練

大觀幼兒園的小朋友進行逃生演練。（王揚傑攝）

文化部今於大觀義學實施文資防救災演練。（王揚傑攝）

文化部今（29）日於新北市板橋區大觀義學舉辦今年首次文化資產防救災演練，針對古蹟發生火災時，兼顧人身安全及文化資產保存進行演練，參與單位包括新北市消防局、警察局、文化局等人員，同時大觀育兒園200多位師生也一起演練逃生，每位小朋友掩鼻逃生的熟練模樣，讓在場的大人直呼「太萌了！」

文化部表示，本次演練展示以噴灑水霧方式救火，避免強力水柱直接沖擊古蹟造成二次傷害，且重要文物的搶救亦是保存古蹟文資價值的關鍵作業，故先期的文物搶及火勢經控制後，消防人員會同文資專業人員進入火場處理殘火及再次巡視文化資產，都是這次演練的重點。

(中時)