黃奕噴母愛為女兒做美食 前夫嗆：清明節供品

黃奕噴母愛為女兒做美食，不過前夫黃毅清卻嗆聲：「拍一堆清明節供品」。（圖／取材自黃奕、紅人站微博）

大陸女星黃奕以《還珠格格》第三部飾演小燕子，打開知名度，演出多部戲劇的她，私生活也頻登上媒體，黃奕與前夫黃毅清互控家爆後，2014年終於離婚，女兒撫養權則歸黄奕。近日黃奕噴母愛為愛女下廚做美食，不過卻遭前夫嗆聲：「拍一堆清明節供品」。

黃奕恢復單身後，不時分享育兒樂，日前黃奕在微博曬出為愛女下廚做美食照，噴母愛說：「給寶做點她愛吃的」，對此，前夫黃毅清看了很有意見，隔空發文砲轟「拍一堆清明節供品，說是給自己孩子做的...服...，我小時候一直以為清明節供品是做給去世的家人的，可能我理解錯了」。

除此之外，黃毅清再開砲，酸黃奕在食物下方放一張學費清單，黃毅清昨晚則不時發文再開戰前妻，表示女兒向他訴說在媽媽那裏受委屈，面對孩子的爸指控，黃奕微博沒有發文回應，昔日「雙黃大戰」鬧得滿城風雨，如今「雙黃」恐隨時開戰。

(中時電子報)