申請簽證遭拒 呂秀蓮批泰國不入流

前副總統呂秀蓮公開講話，希望透過公投向國際宣布台灣和平中立，並爭取國際支持！（陳世宗攝）

前總統呂秀蓮今天上午應邀到台中市議會民進黨團發表演說，對於特赦前總統陳水扁議題。呂秀蓮說，蔡英文總統可能以為民進黨自己人可以委屈一點，如果蔡總統只想討好別人，很多選民會不高興；而對於申請泰簽遭拒，呂秀蓮批泰國根本是個不入流國家。

前副總統呂秀蓮今天應邀到台中市議會民進黨團演講，解說從南北韓危機，談「台灣和平中立公投」！

演講前她到議會拜會民進黨團，媒體詢問高雄市議員重提特赦阿扁案，高雄市長陳菊也表支持，並希望蔡英文總統有更高的智慧處理？呂秀蓮說，2008年政權和平轉移後，不到20分鐘，特偵組就宣佈陳水扁禁止出境，讓她脊背發涼，如今馬總統卸任後案子多，卻能全世界趴趴走，很多人心情無法平衡。

呂秀蓮指出，蔡總統可能認為民進黨自己人，委屈一點，但蔡總統只討好別人，當然很多選民不高興，應該以審查陳水扁的標準，審查馬英九。

對於申請泰簽遭拒，呂秀蓮強調，她是應泰國台商會和國際婦女團體邀請前往，泰國政府一向如此，大使說沒問題後來推三推四，根本是個不入流的國家；自己到全世界很多國家都受到禮遇，泰國太聽中國的。

呂秀蓮對政府喊話，如果推新南向政策，國人同胞旅行的安全自由尊嚴，沒有優先條件努力確保，政策不夠完善；因很多南向政策只是要錢，不是要人。

今天329青年節，總統蔡英文及閣揆首度未接見青年獎章得主，媒體追問，呂秀蓮不表示看法，她認為學運對台灣國家認同很有貢獻，318才該列為台灣青年日。

呂秀蓮指出，南北韓劍拔弩張，北韓領導人擴充核武，而南韓部署美國薩德防禦系統，導致朴槿惠倉促下台，下屆總統提前選舉，美中勢力趁虛而入。處在風暴邊緣的台灣必須記取歷史教訓，拒絕「人為刀俎‧我為魚肉」，在大國爭霸時自求多福。

呂秀蓮也強調，透過公投向國際宣布台灣和平中立，並爭取國際支持，使台灣周邊爭端海域「非軍事化」的戰略，是否可行？如何落實？應是關心台灣安危的各界人士應該共同重視的課題！希望台中市議會民進黨籍市議員能夠全力支持，透過公投在東亞政局正面臨險峻挑戰時，向國際宣布台灣和平中立。

(中時)