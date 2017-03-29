挨告性騷索賠 川普律師主張豁免
1名以前參加美國總統川普主持過實境秀節目的女子，提告川普曾違反她的意願性接觸，要求道歉索賠。川普的律師則主張，川普於總統任內，應可於這類誹謗案件中豁免。
美聯社報導，川普的律師群今天在一間州的最高法院開庭時表示，他們正式請求法院，在川普卸任前，撤銷或暫緩這起由女子澤沃斯（Summer Zervos）於今年1月所提的訴訟。澤沃斯2006年時曾為川普所主持「誰是接班人」（The Apprentice）的參賽者。
川普的律師們主張，美國憲法賦予川普於總統任內可以在州法院的官司得到豁免，他們的立場有聯邦最高法院長期的支持，聯邦最高法院在多個案件裡要求各法院應給予總統任內特別的待遇。
澤沃斯先前在一場記者會，指控川普2007年在比佛利山（Beverly Hills）1間旅館對她毛手毛腳，並在川普斥其為「杜撰及捏造的指控」後，向川普提告，要求道歉並求償2914美元。
「今日美國報」（USA Today）報導，川普的律師開庭時援引聯邦憲法的最高條款，以本案「會分散總統的職務，從而對總統乃至全國造成損害」，律師另援引了1997時任總統比爾．柯林頓的一場官司（Clinton vs. Jones , 1997）佐證論述。
不過澤沃斯的律師歐瑞德（Gloria Allred）今天發表聲明，指川普不能在本案豁免，並說「美國最高法院處理柯林頓案裡的法律豁免議題時就一致決議，包括美國總統在內，沒人能凌駕法律，我們期待在法庭辯論這個議題。」
紐約大學法律系教授艾塞夏洛夫（Samuel Issacharoff）說：「因為在最高法院那件柯林頓案裡，並未自動提供總統免於民事的保護傘。」（譯者：中央社陳亦偉）1060329
(中央社)
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