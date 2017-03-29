五月天演唱會 捷運應該這樣搭
五月天成軍20周年演唱會今晚在大安森林公園登場，台北捷運公司建議，民眾進場時可於東門站、大安站、公館站下車，步行前往現場；散場時，也盡量到這3站搭車，避開在大安森林公園站的人潮，以節省搭車時間。
北捷表示，依照跨年經驗，演唱會散場時會瞬間湧入大量乘客，建議民眾分散路線及車站搭乘。另外，主要路線淡水信義線尖峰班距約3分10秒，每小時可載運3萬餘位乘客，其他路線將視人潮彈性調整班距，大安森林公園站也會適時進行進站管制措施。
北捷也說，為疏運人潮，將增派40位服務人員，另建議民眾下載「台北捷運Go」APP，掌握最新訊息。
(中時)
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