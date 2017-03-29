退休警消抗議 總統春祭祭文提維新日進
總統蔡英文今天赴大直忠烈祠，向先祖暨忠烈殉職人員致祭；場外有台灣警消聯盟抗議年金改革；蔡總統的祭文則提到「維新日進，國泰政通」。
今天是三二九青年節，蔡總統上午赴忠烈祠主持「中華民國106年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」。蔡總統主祭，副總統陳建仁、行政院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖及監察院長張博雅陪祭。
典禮開始後，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花；在司儀恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。
今天與祭人員包括中央與地方文武官員、三軍部隊、警察、消防及遺族代表等。典禮後，蔡總統向三軍代表、遺族代表等人握手致意。
為抗議年金改革，台灣警消聯盟今天在台北發起軍公教遊行，7路遊行「遍地開花」，今天上午在大直忠烈祠，向參加春祭的蔡總統抗議。蔡總統車隊抵達時，抗議民眾還下跪陳情。
蔡總統並未搖下車窗回應，不過，祭文中提到，「袍澤手足，血密情融」、「三軍統帥，百姓元戎；肝膽相照，戮力協同」、「維新日進，國泰政通」等文字。1060329
(中央社)
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