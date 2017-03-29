二階輕軌啟動 高雄大順路黑暗期來了
高雄輕軌二期已經動工，捷運局估計6月會啟動大順路段工程，局長吳義隆今天說，採「半半施工」，降低交通壅塞，重要的是還有替代道路疏導。
高雄輕軌一階水岸線即將在6月完工，9月底前全線通車，隨著二階工程啟動，原本路幅就不寬的大順路要克服嚴重的交通黑暗期。
吳義隆在議會答詢市議員曾俊傑時指出，市府會採「半半施工」，即一半一半的推進工程，以避開工程對交通順暢度的衝擊。
他說，市府會先提出交通維持計畫以降低對尖峰時間的衝擊；包括疏導車流到同盟、明誠等路，也會調整大順路上的路邊和路外停車格還有調整道路交通號誌及標示，保障用路人的交通權益。
捷運局自知大順路會造成的交通衝擊，不過曾俊傑仍認為大順路原本就壅塞的服務品質，將隨著輕軌動工惡化。
吳義隆說，「半半施工」會先確保單向1個快車及1混合車道服務，儘量讓交通運輸流暢。
捷運局允諾6月動工前召開施工說明會，讓住戶了解道路疏導方式。1060329
(中央社)
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