軍公教年金改革遊行 行政院尊重籲理性

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台灣警消聯盟今天為年金改革在台北市發起遊行，行政院發言人徐國勇表示，尊重人民遊行權，呼籲和平理性表達意見。

台灣警消聯盟、全國教育產業總工會與新北市退休警察人員協會等為年金改革政策，發起7路遊行「遍地開花」，上午到台北市忠烈祠抗議，向總統蔡英文下跪陳情；下午1時起將包圍總統官邸，並到行政院、監察院、立法院、考試院與內政部等抗議。

徐國勇上午受訪時說，尊重人民遊行權，保障合法遊行，也希望民眾和平理性表達意見，不要有非理性衝突。1060329

(中央社)