五月天免費唱 座位區將開放400人
樂團五月天成軍20週年紀念日，今天晚間重返台北市大安森林公園免費開唱，上午舞台前方草地已擠滿粉絲，現場工作人員宣布將開放各200人，從舞台左右兩側排隊進座位區。
五月天成軍20週年，西元1997年3月29日在7號公園（大安森林公園）露天音樂台初登場，特地選在成軍紀念日重返野台開唱，邀粉絲回到五月天的第1天。
21日開唱消息公布，就有人到場夜排，甚至有黃牛開出高額代排價，五月天所屬相信音樂國際股份有限公司立刻在社群網站臉書（facebook）公告提醒勿夜排或代排，27日也清場座位區，並拉封鎖線，現場座位席將優先保留給台北市政府社會局及家扶中心等社會福利團體。
五月天晚間7時開唱，相信音樂預計午後開放進場，上午舞台前方草地已擠滿提早卡位粉絲，有人撐傘遮陽，或坐或站在草地，大多低頭滑手機，現場秩序還算安靜。
一度因工作人員上台，粉絲誤會開放進場，全往封鎖線擠，發生一陣騷動，工作人員表示，附近金華國中學生正在考試，希望大家保持安靜，並提醒歌迷座位區位子不多，可留在草地。1060329
(中央社)
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