車禍撞腫臉沒就醫 雕刻師傅左臉竟歪了

50歲雕刻師傅半年前車禍撞傷左臉，自認只是輕微瘀青，回家後僅冰敷就繼續趕工，3個月後左臉竟漸漸「往下掉」，加上左右眼位置不對稱、失焦，嚇得趕緊就醫。

收治患者的林口長庚醫院整形外科主任廖漢聰今天受訪時表示，該名雕刻師傅就醫時，顴骨已嚴重位移、眼框骨爆裂性骨折，而且顏面骨頭已經壓迫到神經，左臉完全麻木沒感覺，視力也因左右眼位置不對稱，看東西無法對焦。

廖漢聰說，顴骨及眼眶骨折若能在2至3週內就醫，可利用骨折附近的正常解剖位置作為參考點，進行骨折復位固定及眼眶重建手術，讓顏面恢復對稱，不過，但該名雕刻師傅已拖了近3個月，骨折已癒合在不正常的位置，更難確認原有位置。

為此，醫療團隊利用電腦導航技術，術前先經電腦影像設計軟體模擬出對稱的眼眶及顴骨結構，術中隨時可比對眼眶及顴骨的位置，還能避開視神經等重要組織，避免視神經受損導致失明等嚴重併發症，雕刻師傅術後半年已恢復近8成。

車禍撞腫臉究竟是輕微瘀青還是骨折？有幾點徵兆可循，廖漢聰說，如果看東西眼睛有複視、轉動不順，可能是眼眶周圍骨折；臉頰麻、嘴唇或上牙齦麻，可能是顴骨骨折壓迫到下眼眶神經。

有別一般淤血腫痛，骨折的痛則是撕裂痛，廖漢聰指出，因骨頭上有骨膜，觸摸時骨膜牽扯會痛到如撕裂般，難以忍受，如有這些症狀一定要儘快就醫。

廖漢聰指出，長庚醫院2014年引進電腦導航輔助系統及3D列印科技後，至今已治療約150名患者，成效良好，也可用於頭顱骨缺損重建、先天顱骨畸形矯正、先天顏面不對稱、戽斗等手術，確保手術的精準及術後對稱性。1060329

(中央社)