男童腹痛嘔吐 腸阻塞惹禍
一名10歲男童突然腹痛、噁心及嘔吐，原以為是急性腸胃炎，但症狀持續3天，結果被檢出腸阻塞，緊急開刀治療。
成大醫院外科部醫師蘇哲民今天指出，這名男童突然腹痛、噁心及嘔吐，吃完沒多久就吐，都吐一些食糜或胃液顏色的東西，家人以為是急性腸胃炎，但症狀持續3天未明顯改善後才求診。
檢查顯示，男童左上腹大量腸氣，疑似腸阻塞，遠端小腸阻塞合併部分缺血，白血球數值升高，腹部壓痛合併反彈痛情形，心跳過快，需緊急開刀解除腸阻塞。
醫師開刀時發現，男童位於迴盲瓣近端約60公分處6公分長的梅克爾憩室合併發炎，頂端產生繫帶沾黏至腹壁造成小腸阻塞及約30公分小腸缺血性變化，施行部分缺血小腸切除合併吻合手術，術後恢復良好。
蘇哲民表示，梅克爾憩室是迴腸遠端憩室，是胚胎發育過程中卵黃管退化不全所形成，在先天性胃腸道畸形中最常見，發生率約2%。
典型梅克爾憩室長約3至5公分，大多數位於遠端迴腸腸系膜對側緣，距迴盲瓣約60至100公分的範圍，血液供應來自腸系膜上動脈的單獨分支。
梅克爾憩室在臨床上多無症狀，往往出現併發症就診時才發現；有症狀者多在2歲以下，男女發生率約是2：1，以無痛性血便最常見；青少年及成年人則以腸阻塞表現為主。
腸阻塞表現是突發腹絞痛，伴有噁心、嘔吐、腹脹、腹部壓痛等，其中以腸套疊因素引起的腸阻塞最常見，另有腸扭轉、腸沾黏、嵌塞性疝氣、憩室內結石。其他併發症有消化道潰瘍、出血，約占所有併發症的25%至50%。1060329
(中央社)
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