高院審政治獻金案 馬英九告陳敏鳳輸了

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前總統馬英九不滿遭指收非法政治獻金，向媒體工作者陳敏鳳求償。台灣高等法院今天判馬英九敗訴，陳敏鳳免賠，全案仍可上訴。

案件源於陳敏鳳於民國104年間，在美麗島電子報撰文，指多名科技業大亨在96年餐會，集資捐政治獻金新台幣2億元給馬英九。

馬英九不滿遭指收非法政治獻金，對陳敏鳳提告求償1000萬元，並要求登報道歉。 1060329

(中央社)