李明哲遭中國逮捕 民進黨團籲放人

我要評比

台灣非政府組織工作者李明哲在中國大陸遭逮捕，民主進步黨立法院黨團書記長李俊俋說，李明哲涉及什麼國安問題，中國要有明確證據，把事情說清楚，「讓李明哲盡快回到台灣」。

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，日前在中國大陸失聯的民主進步黨前黨工李明哲，因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。

民主進步黨團上午舉行記者會。民進黨團幹事長葉宜津說，事發後行政院大陸委員會、海基會已至少發函3次，都沒有得到任何回應；她要問中國，兩岸還要不要共同打擊犯罪？依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，至少要馬上讓李明哲妻子去探視不是嗎？

李俊俋說，希望中國把事情講清楚，李明哲涉及國安什麼問題？不管依兩岸司法互助協議，或是人權普世價值也好，逮捕人要有明確證據，不要把李明哲當政治事件犧牲品，不能因台灣發生共諜事件，隨便安罪名、找藉口就逮補李明哲。

民進黨立委何欣純則表示，事發後李明哲的太太完全不知道該怎麼辦，所有訊息都是輾轉得知，呼籲政府要硬起來、各部會要動起來，也請中國遵守兩岸司法互助協議，將透過各種方式，「不惜任何代價，要中國放人」。1060329

(中央社)