鼓勵先就業再升學 7500名學生有意願
政府推出「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，鼓勵高中職生先就業再升學，教育部今天表示，初步統計，約7500名學生有意願，以學習性等為職缺篩選考量。
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部報告「國內技職教育學用落差、產學攜手、技職校院整併及退場機制等問題」，由教育部次長姚立德進行專題報告。
民主進步黨籍立法委員吳思瑤表示，現在技職教育已經變調，升學反而變成王道，以99年至103年高職畢業生來看，近9成都選擇升學，和原本技職教育的目的背道而馳，她認為應該要讓技職學生分階段升學，至少3成先就業才是合理配置。
吳思瑤也指出，政府推出青年教育與就業儲蓄帳戶規劃，但教育部今天報告中並未提到，先前還曾傳出許多職缺是廉價工作的爭議，現在計畫進展如何？究竟有多少學生會想參與？
姚立德表示，教育部也希望鼓勵高中職生先就業再升學，3月初已到學校進行說明會，初步調查有508校、約7500名學生有意願，已超過規劃試辦的5000個名額，不過實際人數還是要等5月正式報名為主。
如果屆時報名人數超過試辦名額，姚立德指出，會以經濟弱勢的學生優先，另外也會考量職缺和學生所學是否符合，同時也會建立高職生先就業再升學的彈性方案，以外加名額方式保障學生回流就學的權益，職缺由勞動部彙整，將以沒有危險性、有學習性等作為職缺篩選考量。
先前產業替代役出現鍋貼業，被戲稱為「鍋貼役」，媒體也詢問，青年教育與就業儲蓄帳戶方案是否會出現類似職缺，姚立德表示，若所學無關的人來看，可能會覺得不適合，但如果是所學相關就可以，審核時會考量學生所學和產業特性。1060329
(中央社)
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