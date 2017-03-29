前瞻水資源建設 環團抗議不當開發
環保團體今天到行政院門口抗議前瞻基礎建設的水環境建設，認為欠缺通盤考量，對水環境不當開發，要求先召開聽證會，未通過環評計畫的工程不能列入特別預算。
行政院日前公布「前瞻基礎建設計畫」，內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉五大建設，8年編列特別預算新台幣8824.9億元經費。
台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會等多個環保團體，約20幾人上午前往行政院大門口抗議水資源建設規劃不當，高喊「反對不當水資源開發、反對債留子孫8800億」等口號。
環團批評，水資源建設偏重排水及水庫的水泥工程，缺乏生態性留住水資源的基本構思，也沒有預防農業灌溉用水污染的基礎建設，甚至將過去環評無法過關的工程夾帶闖關。
台灣水資源保育聯盟學術委員張豐年說，水資源建設包括大甲水源聯合運用工程、曾文南化聯通管、天花湖水庫、雙溪水庫等工程，都是環團多年來反對的不當水資源開發工程，要求刪除。
台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，以特別預算編列水庫集水區上百億工程費用，形同為財團護航開發；台灣生態學會理事長楊國禎則批評，前瞻基礎建設缺乏整體性評估，是一個拼湊性的計畫。
環團表示，他們訴求，應先召開聽證會，以免步上愛台十二建設的後塵；前瞻計畫要有明確的國土復育跟瀕危物種保育計畫；未通過環評計畫、不屬於防災急迫性的水庫集水區工程，不能列入特別預算；提出中南部空汙改善計畫等。1060329
(中央社)
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