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3/29日中視午間新聞搶先看

今天3月29日的中視午間新聞搶先看：

抗議年改! 警消要遍地開花

台灣警消聯盟發起抗議年金改革活動，畫分七路「遍地開花」，要路過各政院陳情，還要拜訪總統官邸，上午在忠烈祠總統蔡英文春祭時，陳抗成員跪求小英，要求年金不溯往，下午1點更要經過總統官邸「永和寓所」。

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Apple Pay來了 銀行優惠搶客

行動支付Apple Pay 早上7點登台，台灣正式成為全球第14個可用Apple Pay的國家。而蘋果首波的合作銀行有7家，佔整體信用卡比重超過6成，首波合作銀行也祭出各種優惠，全力搶客.

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五月天免費唱! 午後開放進場

五月天成軍20週年演唱會，,今晚要擠爆大安森林公園，從昨天晚上就有歌迷漏夜守候在草皮區，今天一早

愈來愈多歌迷湧入，上演搶位大戰，主辦單位預訂午後開放進場，週邊清潔、交通等相關人力就位，全力備戰。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)