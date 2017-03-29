3／29日中視午間新聞搶先看
今天3月29日的中視午間新聞搶先看：
抗議年改! 警消要遍地開花
台灣警消聯盟發起抗議年金改革活動，畫分七路「遍地開花」，要路過各政院陳情，還要拜訪總統官邸，上午在忠烈祠總統蔡英文春祭時，陳抗成員跪求小英，要求年金不溯往，下午1點更要經過總統官邸「永和寓所」。
=====
Apple Pay來了 銀行優惠搶客
行動支付Apple Pay 早上7點登台，台灣正式成為全球第14個可用Apple Pay的國家。而蘋果首波的合作銀行有7家，佔整體信用卡比重超過6成，首波合作銀行也祭出各種優惠，全力搶客.
=====
五月天免費唱! 午後開放進場
五月天成軍20週年演唱會，,今晚要擠爆大安森林公園，從昨天晚上就有歌迷漏夜守候在草皮區，今天一早
愈來愈多歌迷湧入，上演搶位大戰，主辦單位預訂午後開放進場，週邊清潔、交通等相關人力就位，全力備戰。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：中視
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。