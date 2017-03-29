廢止氟派瑞用於茶葉 衛福部次長何啟功：最快下午預告
新農藥氟派瑞開放使用到茶葉衍生爭議，食藥署起初宣布暫緩實施，但今日立院經濟委員會邀請農委會及衛福部備詢時，衛福部次長何啟功指出，已經決定廢止氟派瑞在茶葉上使用，公文已從食藥署簽出，只等衛福部長陳時中簽署，最快今日下午就能對外發布。
衛福部次長何啟功表示，經過先前跨部會協調，現已決定暫緩實施氟派瑞在茶葉上使用，食藥署今天上午已將廢止氟派瑞茶葉容許量的公文簽出，現在公文在衛福部裡，只要經部長簽核，就能夠預告廢止，預計最快今日下午可發出廢止的預告，最慢則是明天早上，預告期間為60天，假如外界有任何意見，也可以在這60天內提出意見。
農委會主委林聰賢表示，現有的茶樹農藥品項從核准到現在有數十種，社會上大家關心農產品殘留標準，農委會或衛福部一定從農場到餐桌保障食安，不要讓大家有健康疑慮，決策過程的風險評估和風險溝通都要加強，否則單從政府事務體系按照程序公告，會造成社會不安，讓單純的事情演變成政治事件。
(中時)
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