HELLO KITTY木質御守悠遊卡開賣

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「HELLO KITTY木質御守悠遊卡」卡面以HELLO KITTY為主角，並創新以木頭材質為卡片，呈御守造型，再搭配繩結吊飾，別出心裁。（悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司去年4月曾經發行「財神爺悠遊卡-財運亨通」悠遊卡，市場上反應頗佳，今年選在財神爺聖誕之前，再推出這款悠遊卡，每卡售價100元，另附贈新台幣1元「發財金」。（悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司推出「HELLO KITTY木質御守悠遊卡」，今天起在全台四大便利商店開賣了！同時，一直深受歡迎的「財神爺悠遊卡-財運亨通」，也同時發行。

悠遊卡公司表示，年輕民眾經常在考試、求學、就業、愛情方面面臨考驗，因此特別為年輕族群設計造型可愛、象徵幸福的「HELLO KITTY木質御守悠遊卡」，希望讓佩戴者的願望都能實現。

「HELLO KITTY木質御守悠遊卡」卡面以HELLO KITTY為主角，並創新以木頭材質為卡片，呈御守造型，再搭配繩結吊飾，別出心裁。悠遊卡公司表示，「HELLO KITTY木質御守悠遊卡」共有兩款樣式，分別為「心願成就」及「幸福平安」，每卡售價390元。

另外，悠遊卡公司去年4月曾經發行「財神爺悠遊卡-財運亨通」悠遊卡，市場上反應頗佳，今年選在財神爺聖誕之前，再推出這款悠遊卡，每卡售價100元，另附贈新台幣1元「發財金」。

(中時)