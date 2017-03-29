大學生未來15年減四成 教育部推轉型退場條例

少子化問題嚴重，教育部推估117學年大專校院學士班及專科學生總數降為72.3萬人，較15年前（102學年）減41.3萬人，立委指「很多學校快溺水了，政府至少要拋個救生圈」。教育部次長姚立德表示，「私立大專校院轉型及退場條例」4月送行政院，大學整併及退場將有所依據。

教育部次長姚立德今到立法院教育及文化委員會專案報告「國內技職教育學用落差、產學攜手、技職校院整併及退場機制等問題」，他提出警訊，117學年大專校院學士班及專科學生總數將僅是15年前的6成，生源減少，將影響學校財務，衍生校地閒置、教師授課時數減少、高教資源浪費與學校競爭力減弱等問題。

國民黨立委柯志恩質詢指出，少子化問題這麼嚴重，技職校院遭受的衝擊比一般大學嚴重，很多學校都快溺水了，「政府如果救援不到，至少要拋個救生圈」，讓學校可以轉型或退場。

姚立德表示，教育部正制訂「私立大專校院轉型及退場條例」，對於對辦學績效不佳的學校，強化監督及輔導機制，如公開專案輔導名單、財產信託、指派公益董事監察人等機制，另提供教職員工優退慰助金等，確保相關人員權益。

此外，教育部並設立50億元的基金，透過補助及融資方式，協助學校轉型及退場，且檢討學生安置及教師轉業的配套措施。

民進黨立委蘇巧慧質詢，一般大學和技職校院得到的政府補助「天差地別」，一間一般大學得到的補助是技職校院的3倍，一個普通大學的學生得到的補助更是技職生是2.2倍，資源分配不均，技職學校的設備跟不上業界，技職生學用落差大，影響到他們畢業後的就業。

姚立德說，教育部注意到技職體系設備落後產業界的問題，因此第二期技職再造就提出80億元經費改善他們的設備，第三期技職再造也提出80億元經費；至於高教技職資源落差，教育部會逐年提高技職經費來解決。

(中時)