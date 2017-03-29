東芝董事會通過 西屋電氣聲請破產

東芝公司的美國核能事業西屋電氣聲請適用聯邦破產法第11章，以限制導致母公司陷入危機的巨額虧損。這項破產聲請已獲東芝董事會通過。

路透社引述「日本經濟新聞」報導，東芝公司（Toshiba Corp）發言人指出，公司無法就董事會討論的議題發表評論。

儘管業主可能尋求賠償，但聲請破產將使西屋電氣（Westinghouse Electric）可重新協商營造合約或不再履行。

這將危及西屋在美國南部幾處在建核電廠的完成。納稅人已在每月電費中負擔建廠的部分成本。西屋破產倒閉可能衝擊就業和地方財政，美國總統川普（DonaldTrump）可能對此表達不滿。有關西屋未來走向已納入日本和美國雙邊會談的議題。

美國政府對喬治亞州發電機組商轉的計畫提供總額83億美元的貸款擔保。西屋在印度、英國和中國大陸也有進度不同的核電計畫。

據公司官網，美國工程師和發明家魏斯丁豪斯（George Westinghouse）1886年成立的西屋電氣在全球有1萬2000名員工。（譯者：中央社何宏儒）1060329

(中央社)