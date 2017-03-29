文化古蹟防災演練 搶救資產急急如律令
文化資產一旦受損，就難以恢復。新北市大觀義學今天舉行消防演練，透過自救、以及周邊社區的共救、市府消防局的搶救，一起維護古蹟的安全，以及災害發生時，人員緊急避難。
大觀義學位於新北市板橋區，是板橋林本源家族為了促進漳州、泉州的械鬥之後和諧，成立的書院。建築於1985年8月19日公告為三級古蹟，現為新北市的市定古蹟。
目前，大觀義學同時是大觀幼稚園的所在地，仍具有教育機構的功能。今天的消防演練，幼兒園師生也在古蹟內逃生演練，將緊急避難的教育扎根。
新北市府消防局則參與這場文化部文化資產局的防災演練，市府警察局、文化局和林本源園邸，一起跨域合作演習，提升防救災能力的熟悉度。
文化資產的防救災與一般防救災不同，市府消防局以噴灑水霧方式救火，避免損害古蹟，同時也要抓緊時間，搶救重要文物，災後處理文資內部殘火處理。
文化部文資局表示，防災重點在於結合古蹟所有人、使用人或管理人的「自救」；周邊社區國定古蹟林本源邸工作人員的「共救」；與警察局、消防局，以及災後會同文化主管機關針對文資實施應變措施及殘火處理的「公救」。
文化部政務次長楊子葆表示，演練著重在強調「有形文化資產防災守護方案」跨域整合的重要性。1060329
(中央社)
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