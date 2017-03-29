清明節吃潤餅 民眾動手作減熱量

清明節將至，民眾習慣吃潤餅，營養師提醒，2個潤餅熱量高達1000大卡，提醒民眾不要當成主餐或是改為自己備料，減少熱量。

衛福部彰化醫院營養師周柏穎說，潤餅的內餡通常有花生粉、蛋酥以及肥肉等食材，一捲的熱量高達500大卡，只要吃2個餡餅，熱量就比1個便當還要多，為了避免吃進太多的熱量，建議民眾可以自製潤餅。

周柏穎表示，民眾如果自己配料包餡，最好在花生粉、蛋酥以及肥肉等3種食材中挑選1種，再搭配其他蔬菜，如此一來熱量可以降到300到400大卡，而在料理時，配菜最好不要用炒的，改以清燙或蒸煮，伴一些麻油、香油或橄欖油。

周柏穎說，糖尿病患者在吃潤餅時就不要加糖粉，以免血糖波動過大，高血脂患者則不要用肥肉，以肉絲取代。

周柏穎表示，建議民眾購買餅皮時不要選太白的，以免有漂白劑的問題，同時也建議潤餅熱量也不低，最好當成主餐，不要當成點心，才能吃得更健康。1060329

(中央社)