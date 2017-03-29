西湖斷橋殘雪石碑被潑漆 6小時才復原
中國大陸浙江省杭州西湖景區的「斷橋殘雪」石碑28日遭一名男子潑紅漆。管理單位除譴責這是「不文明行為」，並委託專家連夜清洗，花6小時才恢復原貌。
中新網報導，28日下午3時45分，西湖邊的「斷橋殘雪」石碑被一名男子潑上紅油漆。這名男子隨後被當地派出所留置，警方仍在調查具體案情。
杭州西湖風景名勝區管理委員會岳廟管理處辦公室主任龔稷萍說，嚴厲譴責在石碑上潑漆的「不文明行為」，管委會已在第一時間聯繫石質文物保護專家，以便在第一時間清理並恢復石碑原貌。
龔稷萍今天表示，經浙江大學文物保護材料實驗室的專家長達6小時的清洗，「斷橋殘雪」石碑已復原，重新開放。清洗過程使用專業試劑，石碑本身沒有任何損壞。
「斷橋殘雪」屬於西湖十景之一，以冬雪時遠觀橋面若隱若現於湖面稱著。斷橋的東北有碑亭，內立「斷橋殘雪」石碑。
對於不明男子對石碑潑漆，許多中國大陸網民認為破壞「國家文物」必須嚴懲。但有人呼籲先查明案情再作評斷，並說「文物倒不至於，那個好像是八十年代重修立的」。1060329
(中央社)
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