年輕學子調酒大賽 有如特技表演

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第8屆大同盃全國調酒大賽及托盤比賽，29日在大同技術學院舉行，有628名年輕學子創意登場，尤其花式調酒有如特技表演，現場尖叫聲不斷。中央社記者江俊亮攝 106年3月29日

第8屆大同盃全國調酒大賽及托盤比賽，29日在大同技術學院舉行，有628名年輕學子創意登場，尤其花式調酒有如特技表演，現場尖叫聲不斷。中央社記者江俊亮攝 106年3月29日

第8屆大同盃全國調酒大賽29日登場，主辦單位邀請世界盃傳統調酒冠軍郭植伶（中）、世界盃花式調酒冠軍陳鈺承（右）、亞太盃冠軍郭詠鎰（左）花式表演。中央社記者江俊亮攝 106年3月29日

第8屆大同盃全國調酒大賽及托盤比賽，今天在大同技術學院舉行，有628名年輕學子創意登場，尤其花式調酒有如特技表演，現場尖叫聲不斷。

大同技術學院今天在開幕儀式中，邀請世界盃傳統調酒冠軍郭植伶、世界盃花式調酒冠軍陳鈺承、亞太盃冠軍郭詠鎰等3人進行花式表演，精彩的調酒演出，獲得熱烈掌聲。

主辦單位表示，郭植伶2015年前往保加利亞，參加世界盃調酒大賽傳統組、陳鈺承參加花式組，2人從64個參賽國家中脫穎而出，雙雙獲世界冠軍。

郭植伶、陳鈺承在2015年分獲世界冠軍，這也是世界盃調酒大賽首度創下同一國家獲兩單項冠軍的佳績，當時年僅20歲的郭植伶，更是歷屆最年輕的冠軍得主。

主辦單位指出，世界盃花式調酒冠軍陳鈺承，最高紀錄能讓酒瓶、調杯等6件物品同時拋甩在空中，技藝十分了得。

郭詠鎰則是2008年、2009年亞太盃花式組冠軍，2012年越南國際盃職業花式組冠軍，除了獲得高雄市技職之光外，也獲教育部技職之光「競賽卓越獎」。

今天的調酒比賽，選手精銳盡出，並以各式創意裝扮出場，參賽者的身手、技藝，猶如特技表演一般，令人目不暇給，現場尖叫聲連連。

大同技術學院校長陳美菁表示，希望藉由這項比賽促進餐飲（旅）相關科系高中職師生交流的機會，藉以提升台灣餐飲業服務品質，她勉勵參賽者以平常心發揮實力，期許未來在國際舞台發光發熱。1060329

(中央社)