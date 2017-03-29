手繪解剖筆記如印刷 陸女大生紅了

中國大陸浙江中醫藥大學臨床醫學系一名大二女學生的解剖筆記近期走紅網路。她的手繪解剖圖畫工精細，筆記字跡工整有如印刷體，引起學生間傳閱，也在網路上熱傳。

新浪娛樂報導，談起堪比自然科學圖譜的筆記本，這名大二生馮燕飛顯得很謙虛。她說，只因對醫學專業的喜愛，在預習時花了點時間手繪圖譜方便記憶。

報導提到，和同齡大學生愛「泡圖書館」不同，馮燕飛更喜歡待在學校的標本間自修，以便觀察人體器官的細節。

她說，手繪人體器官時，常被大自然的精細震撼，如人類頭部的蝶骨，精美又複雜異常，每次畫完都讓人倍感滿足。1060329

(中央社)