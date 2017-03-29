妙齡女屁股癢痠痛 原來是這病找麻煩

25歲張小姐日前常覺得屁股癢、久坐感覺痠痛，就醫檢查竟然是痔瘡。醫師表示，久坐、久站、習慣便秘者易痔瘡惡化，最好有便意就如廁，且每次不超過10分鐘。

痔瘡產生原因多與久坐、久站、長期便秘、解便時間長且常需用力、懷孕者、體質虛弱、生活緊張壓力等因素有關。

25歲張小姐是上班族，每天待辦公室超過8小時，少有機會起來走動，且因工作繁忙，常發生「有便意但沒時間上廁所」狀況，久了導致大便變硬，解便時間延長，且常常上不出來。

張小姐日前出現久坐時左半邊屁股明顯痠痛、肛門口搔癢，一度懷疑屁股有蟲；排便時又出現鮮血，讓她緊張不已，也怕是大腸癌，緊急照大腸鏡，才知道原來是痔瘡惹禍。

國泰綜合醫院大腸直腸外科主任張世昌今天表示，「痔瘡每個人都有」，痔瘡組織在正常情況下是有功能的肛墊組織，當肛門收縮時，肛墊組織可以縮起來，幫忙堵住大便，讓排泄物不會外漏。

正常狀態下，肛墊組織是貼在肛壁上，但可能因年紀老化、有長期便秘問題，導致痔瘡被推出來，就是所謂的痔瘡脫垂；當組織脫垂，裡面的血管受到拉扯，就會出血。

張世昌表示，痔瘡的主要症狀就是痔瘡脫垂及出血，且因嚴重程度不同又分成4種等級。包含痔瘡偶爾掉出，但會自行縮回；掉出但縮不回去，必須用手推回去；以及長期脫垂且難推回，就必須開刀處理。

如果痔瘡程度不嚴重，張世昌建議，改善生活習慣可緩解，包含多吃高纖、多喝水，讓大便鬆軟，避免需要用力擠大便又把痔瘡推出來；解便的習慣也要改，很多人習慣蹲廁所蹲很久或硬要解出來，最好上5到10分鐘就好，沒有便意不要硬擠。

有些人習慣忍便，張世昌說，忍便習慣會讓便意愈來愈不明顯，容易導致長期便秘問題，最好是一有便意就去如廁。

高雄榮總家醫部主治醫師薛光傑表示，痔瘡產生的血色應該是鮮紅色，若排便有血，可能是痔瘡，但也有可能是大腸癌徵兆，建議有異常應就醫檢查。

薛光傑也建議，要養成每天排便習慣，如果有排便困擾，建議可溫熱水泡盆，可幫助肛門收縮，增加便意。1060329

(中央社)