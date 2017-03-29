陸漁民東沙捕魚被扣 陸：盡速放人放船

針對中國大陸漁民在東沙海域越界捕魚被扣押，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，台灣應尊重兩岸及港澳漁民「長期在傳統漁區作業的事實」，「盡速放人放船」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。

馬曉光說，被台灣扣押的是香港籍漁船。事件發生後，中國大陸海峽兩岸關係協會立即與「台灣有關民間組織」聯繫，了解情況，表達關切，進行交涉，並委託台灣有關民間組織看望滯留在台的中國大陸船員。

他表示，台灣有關方面應該尊重兩岸包括港澳地區在內漁民「長期在傳統漁區作業的事實」，停止以這種「粗暴的方式」對待他們，保證他們的生命財產安全，「盡速放人放船」。

高雄地檢署與高雄第五海巡隊日前聯手執行「東沙海域擴大威力掃蕩」專案，逮捕非法侵入東沙的中國大陸漁民20人，連人帶船將查獲的港澳籍漁船「台沙2288」號自東沙海域解送至高雄港。1060329

(中央社)