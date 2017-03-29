陸漁民東沙捕魚被扣 陸：盡速放人放船
針對中國大陸漁民在東沙海域越界捕魚被扣押，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，台灣應尊重兩岸及港澳漁民「長期在傳統漁區作業的事實」，「盡速放人放船」。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。
馬曉光說，被台灣扣押的是香港籍漁船。事件發生後，中國大陸海峽兩岸關係協會立即與「台灣有關民間組織」聯繫，了解情況，表達關切，進行交涉，並委託台灣有關民間組織看望滯留在台的中國大陸船員。
他表示，台灣有關方面應該尊重兩岸包括港澳地區在內漁民「長期在傳統漁區作業的事實」，停止以這種「粗暴的方式」對待他們，保證他們的生命財產安全，「盡速放人放船」。
高雄地檢署與高雄第五海巡隊日前聯手執行「東沙海域擴大威力掃蕩」專案，逮捕非法侵入東沙的中國大陸漁民20人，連人帶船將查獲的港澳籍漁船「台沙2288」號自東沙海域解送至高雄港。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。