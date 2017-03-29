大馬汽車零件展 台廠商參展拓市場
駐馬來西亞台北經濟文化處代表章計平當地時間24日，出席2017年吉隆坡國際汽車零配件、維修檢測設備及服務用品展，為12家台灣參展廠商加油打氣。
吉隆坡國際汽車零配件展是東協地區極具影響力的汽車行業展會，每兩年舉辦一次。今年會展規模較2015年上升30%，共有246家來自18個國家及地區的廠商參展，預計吸引約8000名專業買家參觀。
章計平向參展廠商表示，大馬為石油生產國，油價便宜，人民多以汽車做為主要交通工具，現今大馬為台灣汽車零配件產品在東協國家的第四大市場，顯見其對台灣車輛零配件產業具有高度重要性，此次參展，有助具體推動落實新南向政策。
今年台灣12家廠商參展大多為第一次參加展覽，參展品項包括引擎墊片、車用電子、雨刷及車燈等。由於台灣產品具少量多樣及彈性製造的客製化服務優勢，再加上台灣廠商在創意、工藝與價格均有高度競爭力，吉隆坡國際汽車零配件展可為參展廠商提供打入大馬及東協市場的平台。1060329
(中央社)
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