古蹟防災演練 建構文資防護網

日前一款「全能古蹟燒毀王」網頁遊戲，從遊戲喚起外界重視古蹟保存，文化部今天舉辦文化資產防災演練，盼減少受災案件，永續保存文化資產價值。

日前由台灣團隊自製的網頁遊戲「全能古蹟燒毀王」受到玩家好評，內容提到台灣的古蹟問題，平均每個月都有歷史建物離奇失火，而且祝融之後馬上都有新用途，像是變成停車場或建案，甚至不少古蹟的起火原因，至今還沒查明，而這款遊戲的目的就是希望能喚起外界對古蹟的重視。

文化部今天上午結合相關單位在新北市定古蹟大觀義學舉辦今年度首場文化資產防災演練，除了社區內外民眾共同模擬搶救古蹟及古物的標準作業程序外，還有200多名幼兒園師生一起演練逃生，落實文資教育向下扎根。

文化部次長楊子葆表示，文化資產活在社區內，希望人人都是文資守護者，跨域共構文資防護網，減少受災案件，永續保存文化資產價值。

文化資產建築年代久遠，古蹟、歷史建築等建築類文資面臨火災的威脅最大，一旦發生常造成嚴重的毀損。

文化部強調，文資防救災程序和一般防救災程序不同，古蹟防災應兼顧人身安全保護及文化資產價值的完整保存，惟有透過防災演練，才能讓第一線消防人員熟悉文資救災特性。

這次演練展示以噴灑水霧方式救火，避免強力水柱直接沖擊古蹟造成二次傷害，而演練過程中重要文物的搶救，也是保存古蹟文資價值的關鍵作業。

在火勢經控制後，應由消防人員會同文資專業人員進入火場處理殘火及再次巡視文化資產，並實施相關防護措施，避免不必要的文資災損。

依據調查顯示，文資火災發生主要原因前5位分別為用火不慎、人為縱火、施工不當、電氣因素及鄰災延燒，若透過人為管理機制、防災演練及硬體防災性能的提升等，可降低火災發生並減少損害。

文化部指出，文資防災具區域性概念，有時火災起火點或是發生災害的原因並非文資本身，也可能是周圍設施延燒的結果。社區居民如有區域聯防概念，第一時間協助處置，爭取消防單位來臨前搶救的時間，也可降低損傷文化資產。1060329

(中央社)