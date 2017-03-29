六千港幣醫藥費也出不起 富豪劉鑾雄窮到跟傭人借錢

劉鑾雄情史豐富，和許多女星傳過緋聞。(圖/取自東網)

香港富商劉鑾雄去年與甘比完婚，不過卻傳出身體健康欠佳，更因腎衰竭、糖尿病多次進出醫院，直到換腎後健康才稍有起色，不過一向出手闊綽的他，卻在昔日生病住院時，連醫藥費6000港幣都付不出來，讓他無奈在病房內痛哭失聲。

根據《蘋果日報》報導，劉鑾雄在國外求學時媽媽很寵他，要買什麼東西幾乎有求必應，所有到手的東西都是全新的，不過也曾有過向人借錢的甘苦時刻，而且就是在住院時，當時由於母親不在香港，自己又沒有積蓄，沒錢出院的他便獨自一人躲在病房痛哭，所幸當時家傭好心借他錢付醫藥費，讓他將這份恩情銘記在心，事業有成後想報答卻太遲，因為這名家傭已在87年股災後中風過世，也成為他心中永遠的遺憾。

(中時電子報)