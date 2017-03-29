NBA》懷特塞德補籃絕殺 熱火保住東區老八席位

懷特塞德(右)在29日與活塞之戰補籃絕殺，幫助熱火97比96險勝活塞。（美聯社資料照）

前半季打得跌跌撞撞只有11勝30敗的熱火，1月18日開始打出14連勝氣勢，從東區墊底一路爬升上來，29日靠著中鋒懷特塞德禁區絕殺補籃，97比96氣走活塞，保住老八席位，活塞吞下5連敗，名次滑落至東區第10。

熱火目前戰績36勝38敗，領先第九的公牛有場勝差，落後今天不敵灰狼的溜馬也只剩1場勝差，東區排名5-9之間4隊也僅有3場勝差，在各隊例行賽剩下8-9場的情況下，排名有可能會出現激烈變動。

此役一度在第三節取得12分領先優勢的熱火，第四節打到最後30秒反而落後活塞4分，幸好卓拉吉奇挺身而出，先靠對方違例罰進1分，隨後又中距離拋投得手，將差距縮小至1分。

掌握最後一波攻擊機會的熱火，詹姆斯強生在最後7秒失手，卓拉吉奇搶到進攻籃板在最後1秒出手又落空，但懷特塞德在第一時間將球補進籃框，此時比賽時間也結束了，熱火在驚滔駭浪中險勝，中止客場與近來2連敗。

熱火卓拉吉奇28分最佳，致勝功臣懷特塞德17分、9籃板，麥克葛魯德12分，詹姆斯強生替補貢獻16分、6籃板；活塞輸掉這場比賽之後非常傷，想要闖進季後賽，接下來的每場比賽都有輸不得的壓力，波普25分，艾許史密斯與托必亞斯哈里斯各19分。

(中時電子報)