北市法務局：原蓮香齋素食餐廳券全不合法

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北市知名素食餐廳「蓮香齋」於本月23日貼出公告，因公司經營權易手，改名為「御蓮齋」，因此先前販售之餐券日後使用都要加價，甚至公告餐券使用期限，引發消費者強烈不滿。

臺北市政府法務局局長袁秀慧表示，此舉嚴重傷害消費者權益，已於28日指派消費者保護官對販售餐券之人道國際酒店股份有限公司、蓮香齋國際股份有限公司、歡喜齋有限公司、阿蘭若有限公司及目前餐廳經營者御蓮蔬食股份有限公司（下稱御蓮蔬食）進行調查，調查結果出爐，餐券通通不合法。

(中時)