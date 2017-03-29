柯P訪泰寺廟 陸客喊：兩岸統一就靠你了
台北市長柯文哲出訪東南亞、印度，今早前往泰國大理石寺參訪，大陸民眾看到柯文哲，熱情上前握手、合照，還寄予厚望喊出「早日促成兩岸統一就靠你了」；對此，柯文哲則是拐彎抹角說，「好啦、好啦，到處都看得到我。」
柯文哲今早到大理石寺參訪，大陸上海的遊客見到柯文哲，馬上蜂擁而上，向柯文哲打招呼，直呼「我認識你」，還說「柯市長你很會講話。」
隨後，柯文哲就著廟方人員進入寺廟參訪，他說，每個國家有每個國家的風格，到每個地方就尊重當地風俗，這樣就好了。
泰國遊客到台北喜歡看廟，泰國觀光也推寺廟體驗旅遊，至於台北市呢？柯文哲說，泰國是千佛之國，所以泰國觀光景點是廟寺、皇宮，台北市若要推寺廟之旅可以包括龍山寺、行天宮，但應該要再整理、整理，看怎麼弄，借鏡泰國推廣北市寺廟之旅。
(中時)
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