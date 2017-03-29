公車死角撞行人 婦右小腿骨折

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台北客運公車擦撞蘇姓婦人，造成婦人右小腿骨折。（王揚傑翻攝）

今（29）日上午8時20分許，新北市板橋區站前、新府路口發生公車擦撞行人意外，台北客運楊姓司機駕駛公車自站前路右轉新府路方向時，疑似因視線死角撞上行人62歲蘇姓婦人。蘇女右小腿粉碎性骨折，緊急送往亞東醫院急救，目前生命跡象穩定。

警方對公車駕駛進行酒測，酒測數值為0，現已調閱該路口監視影像，待進一步釐清肇事責任。

(中時)