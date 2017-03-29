捏鼻可讓鼻樑高挺？小心讓嬰幼兒鼻腔感染！

「醫生，我的小孩鼻樑塌，捏一捏會變高變挺嗎？」父母總擔心小孩沒有高挺鼻樑，老一輩相信捏鼻有幫助，奇美醫學中心整形外科主治醫師陳俊嘉指出，鼻樑發育約在青春期後，而且與基因有關，嬰幼兒鼻樑骨尚未完全骨化，組織易受外力受傷，經常人為捏鼻樑，容易損傷嬰幼兒鼻腔黏膜和血管，降低鼻腔防禦功能，鼻腔反而易受感染。

許多人都希望孩子有一個高挺鼻樑，常聞爸媽為孩子捏鼻的習慣。陳俊嘉說，嬰幼兒鼻腔內鼻毛尚未發育，鼻道也比較狹窄，經常捏鼻樑容易影響呼吸。另外，假如造成鼻子發炎感染，就可能會引起中耳炎。

他說，嬰幼兒的耳咽管較粗、較短、較直，如果經常捏鼻樑，很容易使鼻腔內的分泌物逆行進入耳朵，進而引發中耳炎。陳俊嘉強調，每個新生兒來到這個世界上，因頭型比例關係，看來鼻樑都是塌的，隨著生長發育，五官緩慢發育，約到了青春期後期，臉部骨骼才逐漸發育完成，鼻樑的形狀才算固定下來。

至於坊間充斥許多鼻樑增高器或是矯正鼻孔的法寶，他也直言，使用這些東西，不僅沒有醫學根據，甚至可能造成鼻子受傷，也許當下可能因外力造成軟組織外表改變，但鼻軟骨有很強記憶恢復能力，不久就會回復原狀，若想改變鼻樑高度，建議諮詢整形外科醫師。

(中時)