捏鼻可讓鼻樑高挺？小心讓嬰幼兒鼻腔感染！
「醫生，我的小孩鼻樑塌，捏一捏會變高變挺嗎？」父母總擔心小孩沒有高挺鼻樑，老一輩相信捏鼻有幫助，奇美醫學中心整形外科主治醫師陳俊嘉指出，鼻樑發育約在青春期後，而且與基因有關，嬰幼兒鼻樑骨尚未完全骨化，組織易受外力受傷，經常人為捏鼻樑，容易損傷嬰幼兒鼻腔黏膜和血管，降低鼻腔防禦功能，鼻腔反而易受感染。
許多人都希望孩子有一個高挺鼻樑，常聞爸媽為孩子捏鼻的習慣。陳俊嘉說，嬰幼兒鼻腔內鼻毛尚未發育，鼻道也比較狹窄，經常捏鼻樑容易影響呼吸。另外，假如造成鼻子發炎感染，就可能會引起中耳炎。
他說，嬰幼兒的耳咽管較粗、較短、較直，如果經常捏鼻樑，很容易使鼻腔內的分泌物逆行進入耳朵，進而引發中耳炎。陳俊嘉強調，每個新生兒來到這個世界上，因頭型比例關係，看來鼻樑都是塌的，隨著生長發育，五官緩慢發育，約到了青春期後期，臉部骨骼才逐漸發育完成，鼻樑的形狀才算固定下來。
至於坊間充斥許多鼻樑增高器或是矯正鼻孔的法寶，他也直言，使用這些東西，不僅沒有醫學根據，甚至可能造成鼻子受傷，也許當下可能因外力造成軟組織外表改變，但鼻軟骨有很強記憶恢復能力，不久就會回復原狀，若想改變鼻樑高度，建議諮詢整形外科醫師。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。