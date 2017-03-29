新北推寵物5新計畫 寵物許可證申請將全面考照

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新北市動保處今年制定「新北寵物5新計畫」，當中規定寵物業者若要申請寵物業許可證，必須參加考試。（新北市動保處提供）

寵物業者要注意了！新北市動保處今年制定「新北寵物5新計畫」，當中規定寵物業者若要申請寵物業許可證，必須參加考試；現有業者則在每月參加2小時生命教育課程，才能順利換照。

此外，動保處也要求寵物業者應聘請特約獸醫師替寵物施打疫苗，確保販售寵物的健康。寵物公會也會設置「寵物登記站」，民眾購買寵物後，寵物業者就要完成寵物登記，清楚寵物流向。

近年也經常有寵物業者隨意將年邁的配種用的品種貓、犬丟棄，動保處也會以此當作稽查重點，並要求業者申請及換照時詳細報備，退役犬將由公會每年舉辦大型認養會，協助送養。

(中時)