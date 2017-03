名校黯淡 英「羅素聯盟」驚傳學術造假醜聞

英國多間名校傳出論文抄襲和假造的醜聞。(達志影像/Shutterstock)

由牛津(University of Oxford)、劍橋(University of Cambridge)、愛丁堡(University of Edinburgh)和倫敦大學系統(University of London)等校組成,英國著名的「羅素大學聯盟」(Russell Group)近日被媒體踢爆,從2011年起至少有300篇論文遭指控,涉及造假、抄襲與數據不夠精確,其中至少有30篇文章被駁回。此項指控震驚全球,也逼下議院科技與學術委員會介入調查,試圖揪出那些害群之馬。

據英國BBC新聞網報導,由24間英國一流大學組成的「羅素聯盟」,被踢爆從2011至2016年之間,5年期間至少有23校、300篇論文涉嫌造假、抄襲與數據不精確的問題,其中有30篇最終遭到駁回,讓這個擁有牛津、劍橋和愛丁堡等名校聯盟光環黯淡,也迫使下議院科技與學術委員會介入調查,發言人麥凱弗(Stephen Metcalfe)表示,「無論這些研究在哪裡被發現和曝光,都將使外界產生極大不信任感,我們將盡全力追查,並給予犯錯的當事人嚴懲。」

類似於美國「常春藤聯盟」(Ivy League)的概念,英國也在1994年集結24間一流學府,包含牛津、劍橋、愛丁堡、倫敦政經學院(London School of Economics)、約克大學(University of York)、杜倫大學(Durham University)、卡迪夫大學(Cardiff University)、曼徹斯特大學(University of Manchester)和布里斯托大學(University of Bristol)等名校,共同集思廣益並向政府爭取更多的經費補助。目前該集團內的大學,囊括了全英65%以上的研究經費,其中的「金三角」牛津、劍橋和倫大系統就佔了40%,加上嚴格的入學標準,讓羅素聯盟成為名符其實的名校聯盟。

