名校黯淡 英「羅素聯盟」驚傳學術造假醜聞

英國多間名校傳出論文抄襲和假造的醜聞。（達志影像/Shutterstock）

由牛津（University of Oxford）、劍橋（University of Cambridge）、愛丁堡（University of Edinburgh）和倫敦大學系統（University of London）等校組成，英國著名的「羅素大學聯盟」（Russell Group）近日被媒體踢爆，從2011年起至少有300篇論文遭指控，涉及造假、抄襲與數據不夠精確，其中至少有30篇文章被駁回。此項指控震驚全球，也逼下議院科技與學術委員會介入調查，試圖揪出那些害群之馬。

據英國BBC新聞網報導，由24間英國一流大學組成的「羅素聯盟」，被踢爆從2011至2016年之間，5年期間至少有23校、300篇論文涉嫌造假、抄襲與數據不精確的問題，其中有30篇最終遭到駁回，讓這個擁有牛津、劍橋和愛丁堡等名校聯盟光環黯淡，也迫使下議院科技與學術委員會介入調查，發言人麥凱弗（Stephen Metcalfe）表示，「無論這些研究在哪裡被發現和曝光，都將使外界產生極大不信任感，我們將盡全力追查，並給予犯錯的當事人嚴懲。」

英國24間名校組合的「羅素聯盟」，陷入造假和抄襲的醜聞。（圖/羅素聯盟官網）

英國名校「羅素集團」內24間成員校徽。（圖/維基百科）

類似於美國「常春藤聯盟」（Ivy League）的概念，英國也在1994年集結24間一流學府，包含牛津、劍橋、愛丁堡、倫敦政經學院（London School of Economics）、約克大學（University of York）、杜倫大學（Durham University）、卡迪夫大學（Cardiff University）、曼徹斯特大學（University of Manchester）和布里斯托大學（University of Bristol）等名校，共同集思廣益並向政府爭取更多的經費補助。目前該集團內的大學，囊括了全英65%以上的研究經費，其中的「金三角」牛津、劍橋和倫大系統就佔了40%，加上嚴格的入學標準，讓羅素聯盟成為名符其實的名校聯盟。

(中時電子報)