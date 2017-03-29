農藥殘留標準 林聰賢：不會球員兼裁判

氟派瑞用於茶葉與否惹議，食藥署一度提議農藥殘留標準訂定往後由農委會一條鞭負責。農委會主委林聰賢表示，農藥殘留的訂定不會球員兼裁判，有不同的分工，讓社會信任較好。

立法院經濟委員會今天排定農委會主委林聰賢及衛生福利部官員就農藥殘留容許量的訂定機制及檢討進行報告並備質詢，會前林聰賢受訪，做出以上表示。

衛福部之前發布「農藥殘留容許量標準」修正內容，增、修訂22種農藥在蔬果等農產品128項殘留容許量，其中包括在日本、澳洲等國對茶葉禁用的氟派瑞（Fluopyram），藍委質疑歐盟與WTO（世貿組織）對茶葉類標準為0.05ppm，台灣一開放就是6ppm，引發輿論關注。

因各界質疑聲起，衛福部暫緩上路，並希望未來農藥殘留標準由農委會負責。不過林聰賢說，整個制度的設計，農委會跟衛福部有不同分工，衛福部著重在國人健康、消費者權益最後一條防線的把關，農委會是針對所有可以用在農作物上的化學物質，做田間試驗跟毒物藥理的各種分析，包括對人體的衝擊。

他並說，他認為一般的農藥殘留標準訂定設計不會球員兼裁判，有不同的分工，讓社會信任比較好。

媒體追問，食藥署認為這次事件食藥署承受很多輿論壓力。林聰賢則說，政府的制度建立一定要可信，而且是持續穩當的，沒說清楚難免會容易被誤解，但是政府就是要為人民服務，被罵表示溝通不夠，要再加強。

至於農藥殘留標準的訂定，未來是否要一條鞭，由農委會負責？他強調，從農藥管理法的相關發展沿革可見，從過去到現在都是由廠商來申請，但是一定要經過官方認證，最後階段一定是官方來做審視。

他指出，所有審查程序要公開，社會也不接受黑箱作業，但農委會會檢討過去的做法，從一開始的受理申請跟審議，將研議比照最近舉辦過的專家會議採直播方式進行，透過公開透明方式增加社會的信任感。

輿論也質疑申請開放使用農藥的廠商付費新台幣上百萬元，會否有利益衝突？林聰賢強調，原本的機制設計就是由申請人或機構付規費，因為審核的過程會有花費，所以是依據使用者付費的原則收規費，而不是收了廠商的錢。

他並說，「收了廠商的錢」這樣的說法說得比較簡單，這是政府的規費法規定的，要申請驗證是要付規費的。衛福部食藥署署長吳秀梅則說，目前暫緩實施氟派瑞用於茶葉上，之後相關標準的發布，衛福部跟農委會兩邊同步公布，但是現況就是不得檢出。1060329

(中央社)