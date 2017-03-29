性侵13女 假龍王夫妻重判19年半與13年半

自封「龍王」的蘇建華，吹噓自己有法力，與妻子許雅筑蠱惑13名年輕女子騙財騙色，最高法院認為蘇男、許女貪圖暴利，引信徒誤入歧途，以作法事為斂財工具，並利用被害人對民俗信仰深信不疑的信念，加以猥褻及性侵，各判刑19年6月、13年6月確定。

35歲的蘇男與31歲的許女，4年前於新北市蘆洲住處創立「龍神居」，蘇自稱被龍王附身，並於臉書虛構6個帳號，自導自演，瞎掰神蹟，13名女信徒上門求助，蘇要求捐款行善，並誆騙「妳被鬼魅纏身」，詐得314萬元捐款。

蘇姓夫妻要求女信徒每月捐2萬元，才能升級當「龍女」，並要求其中10女脫衣供蘇嫌畫咒，再趁機抓胸性侵下體，還叫其中4名「龍女」穿薄紗、跳豔舞，以接受「龍恆教育」取悅龍王，令被害女子舔掉滴在他腳上的體液並加以性侵。

許雅筑還曾傳簡訊對蘇男說「老公，讓你躺著賺」，2人被逮後否認犯罪，在法院開庭時還擺出「信不信由你的態度」，辯稱是這些女子相信他們能幫忙改運、主動請蘇男協助，部分女子因對他產生感情 ，才會主動發生性關係。

一審認定蘇姓夫妻詐騙女信徒，依強制性交等罪重判蘇男27年6月 徒刑，許女判刑22年；高院認為2人利用宗教信仰騙財騙色，與一般 強制性交、詐欺案有別，酌減刑度後改判蘇男19年6月、許女13年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)