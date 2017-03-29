驚！車禍撞傷臉未就醫 一個月後眼球跑掉

透過3D列印和導航手術，可增加手術精準性，並讓患者在術前便可看到重建後的樣子。（倪浩倫攝）

眼睛是藝術創作者最重要的器官！50歲的雕刻師傅彭先生，日前因車禍撞傷左臉，1個月後發現，左眼開始內陷、往下掉，看東西出現複視、無法對焦，完全無法工作。最終透過電腦導航手術，將正常的右眼影像，投影到左眼來進行重建手術，視力在術後半年後已恢復8成。

收治該林口長庚整型外科系主任廖漢聰表示，一般顴骨和眼眶骨折患者，會建議在2~3周內進行骨折復位、眼眶重建手術，因為可藉骨折處的位置當參考點，否則若骨折癒合在不正常的位置，手術難度將因失去參考點而提高，不僅易造成術後顏面的不對稱，更恐在術中傷及視神經，影響患者視力。

彭先生最初因不覺有異，車禍後僅自行回家冰敷，未料傷勢愈來愈嚴重，就診發現左臉嚴重顴骨位移性骨折、以及眼眶骨爆裂性骨折，加上未即時治療，顴骨、眼眶已癒合在不正常的位置，最終決定接受電腦導航手術。

廖漢聰解釋，該手術是在術前透過電腦影像設計軟體，將未受傷的右側眼眶窩和顴骨，鏡像投影到左側，模擬出對稱的眼眶和顴骨結構，讓手術更精準、減少手術時間，同時可避免傷及周邊像是視神經等重要組織。

另名65歲的口腔癌患者陳先生，下顎骨因手術、化療而缺損，下巴「幾乎消失」，使得牙齒咬合異常、只能靠鼻胃管進食。廖漢聰說，先替他夠過核磁共振和電腦資料庫媒合，用醫療樹脂做出原先正常的下顎骨，接著取出患者部分的腓骨，依模型來做成下顎骨並精準的植入，讓他恢復下巴形狀，可正常進食。

林口長庚發言人李學禹指出，重建手術要兼具功能性和美觀，過去在手術過程中，醫師會依個人美感和經驗來執刀、做模型，「對稱性和立體結構，有可能會不如患者預期」；現透過3D列印或是導航系統，不僅易完整重建，患者也能在手術前、看到重建後的樣子，增加接受手術的意願。

(中時)