五迷注意！五月天大安開唱 北捷公告「進散場小撇步」
五月天開唱倒數，今晚7點將於大安森林公園登台免費開唱，與五迷們慶祝成軍20周年。因應歌迷朝聖人潮，北捷宣布將增派約40位服務人員，同時比照跨年大型活動公告「進散場小撇步」，提醒民眾演唱會散場時會有搭乘捷運瞬間大量人潮，建議可分散路線及車站搭乘；另鄰近的大安森林公園站也將視人潮適時進行進站管制措施。
【分線搭乘輕鬆進場】
◎搭乘淡水信義線於大安森林公園站出站
◎搭乘中和新蘆線於東門站出站步行前往
◎搭乘文湖線於大安站出站步行前往
◎搭乘松山新店線於公館站出站步行前往
【分站搭乘加速離場】
依照捷運跨年經驗，演唱會散場時會有搭乘捷運瞬間大量人潮，建議民眾可分散路線及車站搭乘，依據住家位置，預先規劃回家路線，散場更方便。
◎文湖線
(一)往內湖、文山地區民眾:可由大安站進站
(二)往南港地區民眾：可由大安站進站在忠孝復興站轉搭板南線
◎中和新蘆線
(一)往雙和及新蘆地區民眾：可由東門站進站
(二)往板橋方向民眾:可由東門站進站，在忠孝新生站轉搭板南線
◎松山新店線
往新店及松山地區民眾：可由公館站進站
◎淡水信義線
往北投及象山地區民眾：可由大安森林公園站進站
【各線視人潮調整班距】
主要路線淡水信義線尖峰班距約3分10秒，每小時可載運3萬餘人，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距因應。
【散場人潮進站管制】
鄰近的大安森林公園站將視人潮適時進行進站管制措施，請參加活動民眾，務必配合站務人員引導，並隨時注意自己與隨行家人安全。
【加派人員疏導旅客】
為順利輸運參加活動人潮，本公司將增派約40位服務人員，協助疏導車站人潮，必要時啟動人潮管制措施，以維護旅客安全。
歡迎大家下載「台北捷運Go」，提早規畫行程以節省時間，相關營運資訊可多留意捷運各車站跑馬燈、廣播及APP訊息推播等；或可播打台北捷運公司24小時客服專線(02)218-12345、台北市民當家熱線：1999（外縣市02-27208889）。
(中時電子報)
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