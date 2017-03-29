MLB》「Z魔神」葛蘭基怎麼了？火球竟消失

葛蘭基球速驟降，熱身賽最快球速僅剩144公里。(美聯社資料照)

「Z魔神」葛蘭基(Zack Greinke)去年以6年大約轉戰響尾蛇，儘管仍有13勝7敗戰績，但自責分率飆漲到4.37，卻與2015年在道奇的1.66相差甚遠，壓制力明顯不若以往，今年他試圖振作，29日熱身賽第四度出賽對水手，雖奪下第2勝，但過往極速上看150公里的速球，竟最快僅只剩下144公里。

儘管葛蘭基連兩年榮膺響尾蛇開幕戰先發，但其實他春訓表現並不理想，出賽3場雖有2勝0敗，但自責分率卻是偏高的5.06，三振保送比也是不太理想的5比3；更令人擔心的是，據《theScore》報導，33歲的葛蘭基到去年均速還有148公里左右的速球，今年竟掉了4公里，拿手的沉球更足足少6公里。

早在葛蘭基月初對戰墨西哥隊時，就有球探發現這個問題；當時他眼見葛蘭基先發僅2.2局挨6安、失2分，直言葛蘭基狀況比去年還差，「希望他(葛蘭基)只是春訓在調整，今天真的投不好。」此役葛蘭基雖4局失3分奪勝，但速球多落在141到143公里，也沒能投出任何三振，看來問題仍舊存在。

(中時電子報)