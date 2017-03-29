歐洲麻疹病例劇增 WHO示警

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世界衛生組織（WHO）今天警告，繼歐洲各地1月回報逾500件麻疹病例後，疫苗接種水準降低的幾個國家可能傳出大型麻疹疫情。

法新社報導，世衛歐洲地區主任賈卡（Zsuzsanna Jakab）在聲明中表示：「經過過去2年穩定朝根除（麻疹）的目標邁進後，歐洲麻疹病例的攀升特別令人擔憂。」

她說：「現今的旅遊模式，使得沒有人也沒有國家身在麻疹病毒範圍之外。」

麻疹病毒會經由咳嗽或噴嚏，或與染病個體的近距離接觸傳染。

法國、德國、義大利、羅馬尼亞、波蘭、瑞士和烏克蘭是感染最多的國家，在1月回報的559件病例中佔474件。

這些國家的全國麻疹種疫苗接種程度，未達一般認定保護全國人民所需的95%門檻。

世衛表示，2月的初步數據顯示，新增感染人數正急遽升高。

這些數據涵蓋世衛歐洲區整體，包括以色列、哈薩克與俄羅斯等53國。

賈卡說：「我呼籲所有麻疹流行的國家採取緊急措施，遏止境內的麻疹傳染，而已達此目標的各國也應保持警惕，維持高度疫苗覆蓋範圍。」

目前疫情最嚴重的國家是義大利與羅馬尼亞。（譯者：中央社廖禹揚）1060329

(中央社)