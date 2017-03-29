越南民眾建議還劍湖設神鱉雕像 受關注
越南首都河內1名市民向政府建議，製作1尊神鱉雕像並放置在還劍湖旁邊，以此作為國家民族象徵。這項建議最近引起當地民眾關注，但政府至今未回應。
還劍湖（Hoan Kiem）位於河內市中心，傳說1428年黎朝的開國者獲得湖內神鱉致贈寶劍，逐走明朝軍隊，功成後把寶劍奉還神鱉。還劍湖目前是當地最有名地標之一，當局早前把周邊地區規劃為步行街。
還劍湖本來有1隻大鱉存活，這隻大鱉因有借劍、還劍傳說而出名，成為越南爭取獨立象徵的靈物；不過，這隻神鱉於去年離世。
越南快訊新聞網站今天報導，河內市1名市民2011年向政府建議在還劍湖旁邊製作與放置神鱉雕像，但政府未回應，他最近再提相同建議案。
根據這名市民的建議，神鱉雕像3.5公尺高、2.5公尺長及6至10噸重，以銅和黃金鑄成，經費來自捐款。
據報導，這個構想起源於黎朝國王向神鱉借劍、還劍的歷史傳說，以及還劍湖內曾存有1隻大鱉的事實；此外，越南目前缺少1個國家民族象徵。
這項建議案最近引起關注，贊成和反對者都有。有人認為，神鱉雕像具文化價值，象徵民族國家，可促進旅遊；不過，也有人以浪費為由表示反對。1060329
(中央社)
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