賈姬與英外交官情書 拍賣上看189萬元
美國前第一夫人賈桂琳於丈夫、前總統甘迺迪遇刺身亡多年後，曾寫信婉拒1位英國外交官求婚，這些信件明天將在倫敦拍賣，預料成交價可上看5萬英鎊（新台幣189萬元）。
法新社和國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，賈桂琳‧甘迺迪（Jackie Kennedy）在書信中，向曾於甘迺迪（John F. Kennedy）執政期間擔任英國駐美大使的歐姆茲比-高爾（David Ormsby Gore）解釋，她為何無法接受他的求婚。
歐姆茲比-高爾1968年求婚後，賈姬寫信給他說：「我們這麼了解彼此，又一起分享和失去這麼多。即便現在事情不如你所願，但我希望這分愛與痛的連結永遠不會斷。」
她還說：「你就像我最深愛的兄長和導師，也是我認識的人當中唯一與眾不同的人，就像你以前對傑克（甘迺迪）一樣。」
歐姆茲比-高爾曾暗示在該年夏天「秘密結婚」，還說遭斷然拒絕讓人「難以忍受」。
歐姆茲比-高爾的妻子1967年車禍喪生後，1963年丈夫遭暗殺的賈姬寫信給他以表慰問。
她告訴歐姆茲比-高爾：「你的上一封信吐露了孤獨之感，我願意做任何事來讓你遠離痛苦。」
但賈姬之後選擇嫁給希臘船王歐納西斯（Aristotle Onassis），並在最後一封寫給歐姆茲比-高爾的信中解釋原因。
她寫道：「你與我分享許多生與死、希望與痛苦，我們將永遠共同擁有這些記憶，也永遠因為這些記憶連繫在一起。」
「就算我可以找到一些療癒和慰藉，那也必須是跟與我過去和痛苦毫無瓜葛的人一起，我現在就可以找到，如果世界允許我們的話。」
賈姬寫給歐姆茲比-高爾的18封信，時間從她丈夫遇刺遭到1968年與歐納西斯結婚為止。
這些信是歐姆茲比-高爾家族住處中找到的大量信件一部分，當中包括已故總統甘迺迪與多位英國首相之間的通信。賈姬寫給歐姆茲比-高爾的信預期會在邦瀚斯拍賣公司（Bonhams）舉行的拍賣會中拍得5萬英鎊。
歐姆茲比-高爾在1961年到1965年之間擔任英國駐美國大使，他於1965年回到英國，1985年死於車禍。（譯者：中央社陳昱婷）1060329
(中央社)
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