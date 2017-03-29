主席選舉過度負面 青壯藍委籲參選人深思
國民黨立委江啟臣今天表示，國民黨主席選舉，過度負面與針對性的攻擊性選戰，引起民眾的焦慮與疏離感；呼籲參選者深思民意期盼並給予回應，以願景取代攻擊，以論述爭取支持。
多位國民黨青壯立委，包括江啟臣、蔣萬安、李彥秀、王惠美、林為洲、楊鎮浯、顏寬恆、許淑華、馬文君、張麗善，今天在立法院召開「這一次，請聽我們說」記者會。
會中國民黨青壯派立委高喊著要溫度、要對話、要人才、要轉變，呼籲6位國民黨黨主席參選人傾聽來自國民黨青壯派的聲音，正面回應國民黨所面臨包括國家願景、回應民意、兩岸路線、育才接替、選戰佈局等5大挑戰，並且提出具體的論述。
江啟臣說，然綜觀黨主席競選過程，各陣營過度負面與針對性的攻擊性選戰，卻引起民眾與基層嚴重焦慮與疏離的負面觀感，對於百年政黨而言，看不出從灰燼重建之象，更遑論期盼再次政黨輪替之日。與其淪為口舌之爭、互抹泥巴，呼籲各位參選者深思民意期盼並給予回應，以願景取代攻擊，以論述爭取支持。
林為洲則說，後黨產時期的國民黨，要如何面對選舉與台灣基層民意，應要回歸到議題取向，以及反映民意，另外國民黨也要重新定位自已，作為在民間能被接受的政黨定位。
楊鎮浯表示，這次黨主席選舉當中，感覺不到黨內其他聲音被重視，這一次「請聽我們說」，他們要讓台灣社會知道，國民黨還有中堅、奮起的力量，期待所有參選人能夠聽到他們的聲音。1060329
(中央社)
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