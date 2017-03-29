台南推流浪犬職訓班 出路更多元
台南市動保處推動訓練流浪犬擔任畜牧場工作犬，將認養率提高不少。今年再擴大訓練主題，希望讓流浪犬到工廠、派出所擔任守衛，甚至到學校、安養院當陪伴犬，出路更多元。
台南市動物防疫保護處今天邀請多名認養工作犬的業主，帶著狗狗回到台南市動物之家善化站，說明工作犬的工作情況。
台南市動保處長吳名彬表示，台南市在民國100年推出工作犬計畫，讓流浪狗接受志工訓練後，可以到畜牧場擔任工作犬，果然使認養率提高不少，在104年就達成零安樂死目標，至今認養率都維持在70%左右。
吳名彬指出，畜牧場工作犬的認養滿意度很高，但「工作機會」已經漸漸飽和。今年再擴大與工廠、派出所、校園等單位合作；除了原有的果園防疫犬、畜牧守衛犬之外，也能擔任工廠守衛犬、校園陪伴犬、開心陪伴犬，希望讓工作犬計畫更多元。
經營掃把工廠的于姓業者表示，他在5年前認養了一隻大型犬「龍龍」擔任工作犬，主要工作就是守倉庫，表現相當好，他很滿意。
協助訓練的台南市動保處志工黃連發表示，以往成犬的認養率會比幼犬來得低；但在推出工作犬計畫後，適合接受訓練的成犬，結訓後可擔任守衛、驅猴、或在山區抵禦鼬獾等野生動物等工作，成為主人的好幫手，也大受歡迎。
吳名彬指出，到台南市動保處認養的工作犬，除了已結紮、植入晶片、打預防針之外，還有飼料、狗鍊、指定獸醫院8折等「嫁妝禮」，希望有需要的業者可以踴躍認養。1060329
(中央社)
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