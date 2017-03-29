只為洩憤 聯結車司機鋼珠射擊國道客運
李姓聯結車司機因與國光客運有行車糾紛，連續以彈弓射擊鋼珠，攻擊客運車窗玻璃，有4輛客運受害。國道警察5天內逮捕李男。
國光客運總經理吳忠錫今天到國道公路警察局，感謝警方迅速破案。
吳忠錫表示，國光客運是大眾運輸，在高速公路行駛，稍一不慎就會釀成重大交通事故，國道警察高效率偵破本案，確保大眾使用高速公路安全。
國道公路警察局23、24日陸續接獲國光客運報案表示，載運乘客經過國道1號高速公路西螺路段時，車窗玻璃遭擊破，發生時間均介於晚間10時至11時。
警方勘查遭擊破車窗痕跡，疑似為彈丸所造成，連續發生應該是有人蓄意所為，且都針對大客車已嚴重影響大眾行車安全，刑事警察大隊與第三、四公路警察大隊立即成立專案小組偵辦。
國道警方調閱國光客運行車影像紀錄分析，再調閱遠通行車紀錄，過濾上千部車輛交叉比對，確認一部聯結車涉有重嫌，立即將車號通報線上巡邏車，加強注意攔檢及編排刑事人員於犯案熱點埋伏。
國道巡邏員警昨天在國道1號北向245公里斗南路段，發現涉案的聯結車，立即跟上前，並在斗南地磅站前，指揮該車進站配合盤查，當場在車內發現強力彈弓1支、彈珠、小鋼珠1批。
國道警方調查，47歲的李姓駕駛坦承，因為去年與國光客運車輛曾經發生過行車糾紛，一直耿耿於懷。
李嫌為了洩憤，22、23日晚間利用從林口載貨南下時，在南向西螺服務區附近，看到對向疑似國光客運車輛後，刻意放慢車速，再以預藏的強力彈弓向客運車的車窗隨意射擊，造成車內乘客驚慌，24日北上時又以同樣手法對同向車輛犯案。
國道警方表示，本案計有3部國光客運車輛及日統客運車輛(李嫌誤判為國光客運)1部，共計4部車輛受害，李姓駕駛被依涉嫌公共危險罪及毀棄損壞罪嫌移請雲林地檢署偵辦。1060329
(中央社)
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